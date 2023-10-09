Global Times: Израильско-палестинский конфликт еще больше обострится в последующие дни

Китайские аналитики заявили, что неожиданное нападение, спровоцированное в основном намерением ХАМАС сорвать поддерживаемую США нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, затмит недавнюю "волну примирения" на Ближнем Востоке и послужит суровым напоминанием о том, что примирение будет недолгим, сообщает китайское англоязычное издание Global Times.