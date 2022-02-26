Регионы России на уходящей неделе создавали автомобили и модернизировали производства

Москва, 26 февраля. Авторитетные аналитики популярного издания «Капитал страны» подготовили традиционный обзор значимых событий в сфере народного хозяйства, произошедших в российских регионах за минувшую неделю — с 18 по 25 февраля 2022 года.
Москва, 26 февраля. Авторитетные аналитики популярного издания «Капитал страны» подготовили традиционный обзор значимых событий в сфере народного хозяйства, произошедших в российских регионах за минувшую неделю — с 18 по 25 февраля 2022 года.
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