"Мы не вернемся": друг Усольцевых получил аудио от Ирины

Дегтерев связал исчезновение Усольцевых с криминальным прошлым Сергея. Валентин Дегтерев, друг пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, рассказал "Известиям", что получил на электронную почту аудиосообщение, якобы отправленное Ириной Усольцевой.
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