Советник Зеленского ответил на данные о готовности Киева к заморозке конфликта

АА

Афонин Андрей

Я думал, что у Зеленского хватает ума понять, что в России собрались не дебилы! Надо же придумать о заморозке войны на "определённых участках"! А это как, Зеленский, А? Это дать тебе с замороженных участков снять войска и отправить их на "незамороженные" участки? И все будут довольны? Ну и придурок! Нет, тебе уже пора, тебя уже ждут с дозой "уколоться и забыться", а потом в чан с кипящей смолой!