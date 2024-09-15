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Советник Зеленского ответил на данные о готовности Киева к заморозке конфликта

Советник Зеленского ответил на данные о готовности Киева к заморозке конфликта

Украинский "план победы" предусматривает готовность Киева согласиться на прекращение огня "на определенных участках" фронта, утверждает таблоид Bild со ссылкой на источники.

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Комментарии
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Афонин Андрей
Я думал, что у Зеленского хватает ума понять, что в России собрались не дебилы! Надо же придумать о заморозке  войны на &quot;определённых участках&quot;! А это как, Зеленский, А?  Это дать тебе с замороженных участков снять войска и отправить их на &quot;незамороженные&quot; участки? И все будут довольны? Ну и придурок! Нет, тебе уже пора, тебя уже ждут с дозой &quot;уколоться и забыться&quot;, а потом в чан с кипящей смолой!
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