Прогноз погоды в Крыму на 18 апреля ☀️ В Симферополе +22 и ясно В Севастополе +16 и ясно В Евпатории +19 и ясно В Черноморском +20 и ясно В Джанкое +19 и ясно В Ялте +17 и ясно В Алуште +16 и ясно В Керчи +16 и ясно В Армянске +19 и ясно В Красноперекопске +19 и ясно В Бахчисарае +21 и ясно В Феодосии +15 и малооблачно В Судаке +16 и ясно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.