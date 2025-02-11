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«Мой новый малыш»: Боня похвасталась радостным событием

«Мой новый малыш»: Боня похвасталась радостным событием

Блогер Виктория Боня похвасталась новым приобретением, а именно черным Porsche. Телеведущая стала обладательницей дорогого автомобиля, стоимость которого составляет более 14 миллионов рублей, передает 7Дней.

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