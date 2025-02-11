«Мой новый малыш»: Боня похвасталась радостным событием

Блогер Виктория Боня похвасталась новым приобретением, а именно черным Porsche. Телеведущая стала обладательницей дорогого автомобиля, стоимость которого составляет более 14 миллионов рублей, передает 7Дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии