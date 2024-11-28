Байден настаивает на снижении призывного возраста на Украине до 18 лет

Президент США Джо Байден предложил Украине снизить призывной возраст до 18 лет. Это инициатива вызвала обсуждения, в том числе с участием журналистки Дианы Панченко, которая считает, что Вашингтон и Киев не скрывают намерений продолжать военные действия.