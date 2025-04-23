Полностью российский SJ-100 впервые поднялся в небо

Полностью российский самолет SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет. Его длительность составила около 40 минут, лайнер поднялся на высоту 3 тысячи метров и достиг скорости 500 километров в час.
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