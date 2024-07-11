Глава Роспотребнадзора назвала причину вспышки ботулизма в России

Организация процесса производства с несоблюдением всех необходимых стандартов и технологий стала причиной выпуска опасного продукта, повлекшего вспышку ботулизма в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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