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Глава Роспотребнадзора назвала причину вспышки ботулизма в России

Глава Роспотребнадзора назвала причину вспышки ботулизма в России

Организация процесса производства с несоблюдением всех необходимых стандартов и технологий стала причиной выпуска опасного продукта, повлекшего вспышку ботулизма в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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