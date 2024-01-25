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Сотрудника хабаровской администрации арестовали за смерть человека

Сотрудника хабаровской администрации арестовали за смерть человека

В Хабаровске следователи предъявили обвинение сотруднику администрации и индивидуальному предпринимателю в рамках уголовного дела по халатности и предоставлению услуг, не соответствующих стандартам безопасности.

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