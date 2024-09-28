Российский боец смог вызвать удар артиллерии по ВСУ, несмотря на глушение связи

Министерство обороны РФ В зоне проведения спецоперации гвардии рядовой Алексей Ковальчук смог под огнем противника передать артиллерии координаты укрепленного блокпоста Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на то, что боевики глушили связь.
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