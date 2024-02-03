В ход пошло новейшее оружие. Путин объяснил тотальную загруженность русского ВПК прозрачным намёком для Запада

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Комментарии
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Samarium
Все это очень правильно делается... Необходимо еще справиться  с внутренними врагами, которые пытаются всячески бойкотировать и мешать нашим усилиям по успешному проведению СВО...
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