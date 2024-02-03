В ход пошло новейшее оружие. Путин объяснил тотальную загруженность русского ВПК прозрачным намёком для Запада

Президент России выступил на организованном Народным фронтом форуме «Всё для Победы!», который прошёл на территории тульского оборонного предприятия АО «Тулаточмаш».
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