Десант уничтожает пехоту, технику и блиндажи врага на Запорожском фронте (ВИДЕО)

Десант уничтожает пехоту, технику и блиндажи врага на Запорожском фронте. Во время очередной попытки противника произвести смену личного состава на ореховском направлении операторы ударных дронов точным огнём ВОГов повредили пикап и ликвидировали до отделения пехоты ВСУ.