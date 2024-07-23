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Десант уничтожает пехоту, технику и блиндажи врага на Запорожском фронте (ВИДЕО)

Десант уничтожает пехоту, технику и блиндажи врага на Запорожском фронте (ВИДЕО)

Десант уничтожает пехоту, технику и блиндажи врага на Запорожском фронте. Во время очередной попытки противника произвести смену личного состава на ореховском направлении операторы ударных дронов точным огнём ВОГов повредили пикап и ликвидировали до отделения пехоты ВСУ.

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