В Ленинградской области запускают проект по производству промышленной химии

Завершение строительства запланировано на 2027 год В Тосненском районе Ленинградской области начинается реализация проекта по созданию специализированного производственно-складского комплекса, который предназначен для хранения промышленной химии и сырья, применяемого в косметической промышленности, передает spb.
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