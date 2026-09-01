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Мировое обозрение

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Режим Санду в Молдове скоро объявит Гитлера «освободителем»?

Режим Санду в Молдове скоро объявит Гитлера «освободителем»?

Кишиневский режим, похоже, окончательно разочаровался в попытках быстро переформатировать историческую память граждан и перешел к тактике медленного, но системного выдавливания советского наследия из публичного пространства.

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