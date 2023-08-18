ВС РФ сорвали ротацию ВСУ и уничтожили живую силу противника у Урожайного

Подразделения группировки «Восток» ВС РФ сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Урожайного в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате чего были ликвидированы две группы пехоты, минометный расчет, скопления живой силы противника.