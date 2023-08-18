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ВС РФ сорвали ротацию ВСУ и уничтожили живую силу противника у Урожайного

ВС РФ сорвали ротацию ВСУ и уничтожили живую силу противника у Урожайного

Подразделения группировки «Восток» ВС РФ сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Урожайного в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате чего были ликвидированы две группы пехоты, минометный расчет, скопления живой силы противника.

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