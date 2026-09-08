Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Бывший опер, а теперь «король» Новой Москвы Карахан, похитил сотрудника ФСБ. «Отмазка» не прокатила

Бывший опер, а теперь «король» Новой Москвы Карахан, похитил сотрудника ФСБ. «Отмазка» не прокатила

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Константин Болдырев

Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!