Бывший опер, а теперь «король» Новой Москвы Карахан, похитил сотрудника ФСБ. «Отмазка» не прокатила

Юргазета В середине 2026 года на территории Новой Москвы развернулись события, которые вызвали широкий резонанс в столичном регионе и в очередной раз подсветили теневые стороны системы правопорядка.
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Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Нужна организация примерно как в сериале "Меч" срочно.
Не хочу нагнетать, но не слишком ли много воли получили не славяне на исконно славянской земле? И не пора ли это как-нибудь ограничить?
власть не хочет наводить порядок,значит их это всё устраивает и с этим бороться очень трудно...
Нужно вернуть "тройки", на месте без суда и следствия к стенке!
Так на всех же рынках торговцы платят дань. Если бы ФСБшники захотели, могли бы поставить своего человека и моментально арестовать всю группировку, но не хотят 🤷♂️