Происшествия
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Происшествия

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В Башкортостане полицейские задержали подозреваемого в поджоге служебного автомобиля полиции

7 сентября в дневное время злоумышленник пришел во двор жилого дома 35-го микрорайона, где увидел служебный автомобиль.

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