У детей "королевы марафонов" Блиновской могут отобрать элитную квартиру в Москве

Детей Елены Блиновской требуют лишить квартиры в Москве за 136 миллионов рублей.Детей "королевы марафонов" Елены Блиновской требуют лишить элитной квартиры в Москве стоимостью 136 миллионов рублей, а также другой недвижимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии