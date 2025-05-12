У детей "королевы марафонов" Блиновской могут отобрать элитную квартиру в Москве

Детей Елены Блиновской требуют лишить квартиры в Москве за 136 миллионов рублей.Детей "королевы марафонов" Елены Блиновской требуют лишить элитной квартиры в Москве стоимостью 136 миллионов рублей, а также другой недвижимости.