Есть ли потенциал для создания евразийской стоимостной зоны или Большой Евразии как экономического полюса

Три стоимостные зоныВ прошлом материале «Как выглядят экономические полюса в цифрах и фактах» было довольно подробно рассмотрено состояние внешнеторговых связей, которые позволяют говорить о том, что мы на сегодняшний день имеем три полноценные стоимостные зоны.