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"Натовская техника сгорела прямо на ж/д путях": Россия обнулила ключевой узел по доставке военных грузов

"Натовская техника сгорела прямо на ж/д путях": Россия обнулила ключевой узел по доставке военных грузов

Россия продолжает точечно наносить поражение наиболее важным стратегическим объектам военной инфраструктуры неприятеля.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
молодцы так и продолжайте успехов вам и оставайтесь живыми ребята
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10 час.
ВВ
Владимир Витковский
А кому-то жалко врага? Они же все завтра будут участвовать в мясных штурмах, а так- профилактически, не надо использовать крематории, возить- туда -скот, назад- забитых...
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9 час.
Светлана Ефименко
КЛАССНО ОТВЕТИЛ НУ ПРОСТ МОЛОДЕЦ!
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5 час.

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