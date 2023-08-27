"Натовская техника сгорела прямо на ж/д путях": Россия обнулила ключевой узел по доставке военных грузов

молодцы так и продолжайте успехов вам и оставайтесь живыми ребята

ВВ

Владимир Витковский

А кому-то жалко врага? Они же все завтра будут участвовать в мясных штурмах, а так- профилактически, не надо использовать крематории, возить- туда -скот, назад- забитых...