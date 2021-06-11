Экосбор оптимизирует тарифы на вывоз отходов

Обновленная концепция Расширенной ответственности производителей (РОП), которая подразумевает экологический сбор в рамках мусорной реформы, исправит перекос, по которому с граждан сейчас собирают 193 миллиарда рублей, а с бизнеса — всего 3,7.
Обновленная концепция Расширенной ответственности производителей (РОП), которая подразумевает экологический сбор в рамках мусорной реформы, исправит перекос, по которому с граждан сейчас собирают 193 миллиарда рублей, а с бизнеса — всего 3,7.
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