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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «МЮ» 16 ударов, 3 – в створ, xG 0.54 и 54% владения против «Ман Сити». У команды Марески 2 удара в створ и xG 0.98

« Манчестер Юнайтед » на своем поле проиграл « Манчестер Сити » (0:1) в матче 4-го тура АПЛ .  Команда Майкла Кэррика нанесла 16 ударов по воротам соперника (3 – в створ, показатель xG (ожидаемые голы) составил 0.

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