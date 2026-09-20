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Производство молока в Ивановской области увеличилось на 13%

Производство молока в Ивановской области увеличилось на 13%

За пять лет производство молока в хозяйствах всех категорий в Ивановской области выросло на 13%. По итогам 2025 года произведено 172,4 тыс.

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