Пашинян армянской сказкой объяснил, как идет обсуждение ОДКБ и базы России

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна не станет возражать, если ее исключат из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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