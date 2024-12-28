Брянская прокуратура требует убрать мусор после сноса дома в Володарском районе

В суд Володарского района Брянска направлено исковое заявление прокурора. Установлено, что в Володарском районе был не убран строительный мусор после сноса аварийного многоквартирного дома на улице Никитина.
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