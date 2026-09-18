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Субсидиарная ответственность при банкротстве: позиция ВС РФ о сроке давности и бремени доказывания при выводе активов через группу компаний (Определение ВC РФ № 302-ЭС26-599 (1) от 14.09.2026)

Фабула дела:В рамках дела о банкротстве ООО «Слюдянская коммунальная компания» (Должник) конкурсный управляющий обратился с заявлением о привлечении Петкевич Н.

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