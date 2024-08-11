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Какие бытовые привычки присущи членам королевской семьи?

Какие бытовые привычки присущи членам королевской семьи?

Члены королевской семьи постоянно находятся под пристальным вниманием прессы и людей со всего мира. У монархов сложился ряд своих традиций и бытовых привычек, которые стараются раскопать самые дотошные журналисты.

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