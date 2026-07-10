Происшествия
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Происшествия

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На Ставрополье возбуждено уголовное дело в отношении граждан, обманом завладевших автомобилем

На Ставрополье возбуждено уголовное дело в отношении граждан, обманом завладевших автомобилем

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.

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