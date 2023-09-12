Уровень воды повысился в некоторых реках Забайкалья

Уровень воды повысился 12 сентября в некоторых реках Забайкальского края, сообщает Гидрометцентр.На отдельных участках Аргуни и Читы, в верхнем течении Онона и Ингоды, некоторых малых реках юго-восточных и восточных районов уровни воды повысились на 3-18 сантиметров, в среднем течении Шилки на 19-54 сантиметра, на Витиме у села Неляты на 42 сантиметра, на остальных реках края сохраняется спад.