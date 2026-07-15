Магазины начнут принимать подтверждение льгот через "Макс" с 1 сентября

Нововведения затронут не только дистанционную торговлю, но и правила розничной продажи С 1 сентября 2026 года россияне смогут использовать национальный мессенджер Max и Единую биометрическую систему для подтверждения личности, возраста и права на льготы при покупке товаров.
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