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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Магазины начнут принимать подтверждение льгот через "Макс" с 1 сентября

Магазины начнут принимать подтверждение льгот через "Макс" с 1 сентября

Нововведения затронут не только дистанционную торговлю, но и правила розничной продажи С 1 сентября 2026 года россияне смогут использовать национальный мессенджер Max и Единую биометрическую систему для подтверждения личности, возраста и права на льготы при покупке товаров.

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