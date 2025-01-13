Немецкие производители страдают из-за падения продаж. Позиции Porsche на крупнейшем автомобильном рынке сильно ослабли

Обвал продаж на крупнейшем в мире автомобильном рынке ударил по немецким автопроизводителям. Так, например, немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche сообщил о падении продаж в Китае на 28% в 2024 году.
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