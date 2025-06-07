СССР-Россия
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СССР-Россия

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Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Вот и закончилось вековое противостояние российских *западников* и *славянофилов* ... Теперь понятно - немецко-фашист...Пушкин и либералы...
  • Sergej Rodionov
    Только он молчал когда этот законопроект обсуждали в комиссии,а тут перед муниципалбными выборами решил попиаритьсяВот так надо бить...
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    "последнего" хохла ещё не прибили....Русский Пёрл-Харбор

Вот так надо биться за русских и русский язык!

Вот так надо биться за русских и русский язык!

Многие пошли бы на такое? Ну, например, кто из наших депутатов или чиновников был бы настолько смел? А латвийский парламентарий - Алексей Росликов - пошел против всего Сейма.

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Комментарии
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Надежда
Интересно, попадет он в тюрьму за смелость выступить против западной &quot;демократии&quot;?..🤔
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11 час.
Александр Салтановский
Да эти шавки проебалтийские, на любую гадость готовы!
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4 час.
SR
Sergej Rodionov
Только он молчал когда этот законопроект обсуждали в комиссии,а тут перед муниципалбными выборами решил попиариться
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2 час.
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