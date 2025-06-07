Многие пошли бы на такое? Ну, например, кто из наших депутатов или чиновников был бы настолько смел? А латвийский парламентарий - Алексей Росликов - пошел против всего Сейма.
Вот так надо биться за русских и русский язык!
Комментарии
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Надежда
Интересно, попадет он в тюрьму за смелость выступить против западной "демократии"?..🤔
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11 час.
Александр Салтановский
Да эти шавки проебалтийские, на любую гадость готовы!
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4 час.
SR
Sergej Rodionov
Только он молчал когда этот законопроект обсуждали в комиссии,а тут перед муниципалбными выборами решил попиариться
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2 час.
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