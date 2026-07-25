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65 минут за 150 секунд. Весь полёт и эффектное приводнение Starship показали в коротком видео

65 минут за 150 секунд. Весь полёт и эффектное приводнение Starship показали в коротком видео

Запуск признали успешнымВ Сети опубликовали ускоренную запись испытательного полета Starship продолжительностью 150 секунд, в которой уместился весь испытательный полет Starship, состоявшийся 25 июля 2026 года.

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