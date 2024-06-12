Эффективная запитка от литиевых аккумуляторов (серия TI TPS63xxx)

﻿﻿Автор текста: smart_alex Данная статья посвящена анализу решений по питанию контроллера 3,3 В (и его периферийных устройств) от литиевой батареи, напряжение которой изменяется от 4,2 В до 3 В в процессе работы и даже ниже в случае глубокого разряда.