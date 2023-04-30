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Роспотребнадзор выяснил, насколько загрязнил воздух пожар на бывшем мясокомбинате «Самсон»

Возгорание распространилось на 600 кв. метров, прежде чем его смогли ликвидировать спасатели. Специалисты Роспотребнадзора поделились результатами исследования концентрации загрязняющих веществ в атмосфере после пожара на бывшем мясокомбинате «Самсон».

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