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Песков: Путин с пониманием отнесся к предложениям Трампа по Украине

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны, направленные на разрешение конфликта на Украине.

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