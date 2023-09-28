Ефимов: в Москве появится производственное здание по городской программе

С каждым годом в Москве появляется всё больше рабочих мест. Во многом новые вакансии открываются благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда, которую разработало и запустило городское правительство.
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