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В банде Зеленского ищут крота: Нелегитимный президент потребовал допроса с детектором лжи

В банде Зеленского ищут крота: Нелегитимный президент потребовал допроса с детектором лжи

В офисе президента Украины ищут крота – человека, который слил американский проект сделки по украинским ресурсам.

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Комментарии
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Eduard
Себя проверь на взятки.Зеля не на Украину,а Лондон раюоиает.Не зря предателей не расстреливают,их пол страны наберется!
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19 час.
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