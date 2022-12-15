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Трансполярная магистраль. Как Сталин хотел связать железной дорогой СССР и Арктику

Трансполярная магистраль. Как Сталин хотел связать железной дорогой СССР и Арктику

В СССР с 1947 по 1953 годы под грифом «секретно» строилась так называемая Трансполярная магистраль. По планам железная дорога должна была соединить связки Мурманск/Архангельск с Чукоткой/Магаданом.

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