5.4 ЗВЕЗДЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ.

5. СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОЦЕНОК γstat И φstat. Сейчас мы подойдем к задаче оценки параметров γ и φ, задающих систематическую ошибку каталога, как к задаче статистической.
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