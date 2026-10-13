Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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5.4 ЗВЕЗДЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ.

5.4 ЗВЕЗДЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ.

5. СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОЦЕНОК γstat И φstat. Сейчас мы подойдем к задаче оценки параметров γ и φ, задающих систематическую ошибку каталога, как к задаче статистической.

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