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Экс-журналистку Первого канала Овсянникову осудили на 8,5 года

Экс-журналистку Первого канала Овсянникову осудили на 8,5 года

Суд признал бывшую журналистку Первого канала Марину Овсянникову виновной в распространении ложной информации о Российской армии и приговорил ее к 8,5 года лишения свободы, сообщается 4 октября в соцсетях столичной прокуратуры.

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