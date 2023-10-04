Экс-журналистку Первого канала Овсянникову осудили на 8,5 года

Суд признал бывшую журналистку Первого канала Марину Овсянникову виновной в распространении ложной информации о Российской армии и приговорил ее к 8,5 года лишения свободы, сообщается 4 октября в соцсетях столичной прокуратуры.
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