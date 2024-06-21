КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА КРОТ В РОСТОВСКОМ СИЗО: ПОДРОБНОСТИ ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ, О КОТОРЫХ НЕ ГОВОРЯТ ОФИЦИАЛЬНО Боевики, устроившие побег с захватом заложников из спецблока следственного изолятора в Ростове-на-Дону, не смогли бы организовать дерзкую выходку самостоятельно.
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