Будущий "плацдарм для наступления на север": Западные СМИ оценили перспективу потери ВСУ стратегически важного города

Западные СМИ оценили перспективу потери боевиками ВСУ стратегически важного города – Покровска. Издания пишут, что поселение, перейдя под контроль русской армии, может сыграть роль будущего "плацдарма для наступления на север".
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