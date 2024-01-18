Беглов сообщил об отсутствии пострадавших при перехвате дрона в Ленобласти

Пострадавших и разрушений при перехвате беспилотника в Ленинградской области нет. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства, с заявлением выступил и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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