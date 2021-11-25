Пенсионный фонд России до конца года изменил порядок предоставления услуг. Теперь получить их в отделениях можно только по предварительной записи, пишет «Российская газета».
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