Мессье о себе и Гретцки: «Уэйн думал о том, как забить 3 гола, а я – как мы будем действовать в игре. Это большая разница»

Оба игрока выступали за «Эдмонтон» c 1979 по 1988 год. «Кто-то спросил: «В чем разница между тобой и Гретцки?» Разница в том, что Уэйн думал о том, как забить три гола в матче, а я думал о том, как мы будем в этой встрече действовать.