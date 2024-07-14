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Мессье о себе и Гретцки: «Уэйн думал о том, как забить 3 гола, а я – как мы будем действовать в игре. Это большая разница»

Оба игрока выступали за «Эдмонтон» c 1979 по 1988 год. «Кто-то спросил: «В чем разница между тобой и Гретцки?» Разница в том, что Уэйн думал о том, как забить три гола в матче, а я думал о том, как мы будем в этой встрече действовать.

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