Козлов объявил стратегию спасения выхухоли перед Восточным форумом

Александр Козлов, глава Минприроды РФ, представил стратегию спасения русской выхухоли, находящейся под угрозой исчезновения, перед Восточным экономическим форумом, который пройдёт во Владивостоке с 1 по 4 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии