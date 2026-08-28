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Царьград

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Козлов объявил стратегию спасения выхухоли перед Восточным форумом

Козлов объявил стратегию спасения выхухоли перед Восточным форумом

Александр Козлов, глава Минприроды РФ, представил стратегию спасения русской выхухоли, находящейся под угрозой исчезновения, перед Восточным экономическим форумом, который пройдёт во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

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