Путин назвал плохим решением для России закрывать малые школы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Закрытие малых школ является плохим решением для России, поэтому необходимо развивать систему наставничества и помощи крупных учебных заведений коллегам в сельской местности.
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