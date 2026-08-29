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ТАСС

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Путин назвал плохим решением для России закрывать малые школы

Путин назвал плохим решением для России закрывать малые школы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Закрытие малых школ является плохим решением для России, поэтому необходимо развивать систему наставничества и помощи крупных учебных заведений коллегам в сельской местности.

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