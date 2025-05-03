Politico указала на совмещение Рубио двух должностей после отставки Уолтца

После отставки советника по национальной безопасности Майкла Уолтца государственный секретарь США Марко Рубио будет одновременно совмещать должности госсекретаря и помощника президента по национальной безопасности.
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